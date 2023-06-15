Своё недомогание они связывают с употреблением шаурмы
По оперативным данным Братской станции скорой медицинской помощи, по состоянию на 14 июня в больницы города Братска с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 18 человек, в том числе шесть несовершеннолетних. Все они связывают своё заболевание с употреблением шаурмы, приобретённой в одном из кафе. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.
– За медицинской помощью обратились более 40 человек, в том числе некоторые – повторно, 21 человек от госпитализации отказался, они получают амбулаторное лечение. Состояние всех пациентов оценивается как лёгкое или средней степени тяжести. Вопросы оказания им медицинской помощи держу на личном контроле, – пояснил Алексей Шелехов.
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Иркутской области, в рамках эпидемиологического расследования специалистами управления в кафе выявлены нарушения требований санитарного законодательства, в частности нарушен технологический процесс приготовления блюд, нарушены условия хранения продуктов питания и продовольственного сырья, отсутствуют условия для соблюдения личной гигиены работников. В отношении кафе применена мера временного запрета деятельности. Материалы дела направлены в суд. На настоящий момент продолжается проведение противоэпидемических мероприятий и лабораторных исследований. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В Братске госпитализированы 18 посетителей кафе
Происшествия, Фото:
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