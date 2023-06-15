В Бурятии бизнесмен получил условный срок за контрабанду леса

Он незаконно вывез лесоматериалы в Китая
Октябрьский районный суд Улан-Удэ назначил предпринимателю наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно за контрабанду леса
- Вынесен приговор по уголовному делу в отношении директора организации, занимающейся оборотом древесины, по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс стратегически важных ресурсов в крупном размере». Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Установлено, что в апреле 2020 года директор предприятия заключил внешнеторговый контракт о продаже пиломатериала с торговой компанией из Китае. Для скорейшего получения прибыли он внёс недостоверные сведения в таможенную декларацию. В результате в марте 2021 года незаконно вывез из России в Китай древесину хвойных пород в общем объеме 115,97 кубометров на сумму более 1 млн рублей.
Приговор вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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