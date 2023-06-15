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Учительница из Иркутской области перевела мошенникам почти 3 миллиона рублей

Учительница из Иркутской области перевела мошенникам почти 3 миллиона рублей
Происшествия, 
Деньги потерпевшая взяла в кредит

В Иркутской области 51-летняя учительница из посёлка Новонукутский стала жертвой мошенников.

В конце мая женщине позвонил на сотовый телефон «сотрудник банка» и заявил о якобы утечке её персональных данных. «Однофамилица пытается оформить кредит на ваше имя!» - запугал звонивший.

Позже через мессенджер с женщиной связался лжеполицейский. Для большей убедительности он отправил жертве два документа: постановление о возбуждении уголовного дела и копию удостоверения сотрудника полиции.

- Поддавшись на провокации аферистов, жительница Нукутского района последовательно выполняла все инструкции неизвестных. Сначала она ответила на все заданные ей вопросы, позже скачала специальное мобильное приложение для доступа третьих лиц к её сотовому телефону, после чего обратилась в банки для поиска денег. Так потерпевшая оформила на себя несколько кредитов, общая сумма которых составила около трёх миллионов рублей. Все кредитные средства практически сразу были переведены на счета мошенников, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Когда пострадавшая заподозрила обман, она обнаружила пропажу некоторых сообщений в переписке.

Сейчас по факту случившегося следователем возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 
мошенничество

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