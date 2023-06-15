Восстановительные работы запланированы на сегодня
Ещё во вторник, 13 июня, в Улан-Удэ произошла аварийная ситуация, связанная с горячим водоснабжения. В микрорайоне Аэропорт обнаружили утечку между тепловыми камерами.
Из-за этого пришлось отключить горячую воду в трёх многоквартирных домах: Аэропорт, 27, 28, 29.
Как сообщают оперативные службы, восстановительные работы запланированы на сегодня, 15 июня.
В Улан-Удэ из-за утечки несколько домов остались без горячей воды
Происшествия, Фото:
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