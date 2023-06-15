В Улан-Удэ из-за утечки несколько домов остались без горячей воды

Восстановительные работы запланированы на сегодня



Ещё во вторник, 13 июня, в Улан-Удэ произошла аварийная ситуация, связанная с горячим водоснабжения. В микрорайоне Аэропорт обнаружили утечку между тепловыми камерами.



Из-за этого пришлось отключить горячую воду в трёх многоквартирных домах: Аэропорт, 27, 28, 29.



Как сообщают оперативные службы, восстановительные работы запланированы на сегодня, 15 июня.

