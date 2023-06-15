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В Улан-Удэ из-за утечки несколько домов остались без горячей воды

В Улан-Удэ из-за утечки несколько домов остались без горячей воды
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Восстановительные работы запланированы на сегодня

Ещё во вторник, 13 июня, в Улан-Удэ произошла аварийная ситуация, связанная с горячим водоснабжения. В микрорайоне Аэропорт обнаружили утечку между тепловыми камерами.

Из-за этого пришлось отключить горячую воду в трёх многоквартирных домах: Аэропорт, 27, 28, 29.

Как сообщают оперативные службы, восстановительные работы запланированы на сегодня, 15 июня. 
отключение воды

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