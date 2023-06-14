14 июня

13 июня

Популярное

В Бурятии будут судить мужчину, забившего молотком сожительницу

В Бурятии будут судить мужчину, забившего молотком сожительницу
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
После расправы мужчина скрылся с места

В Иволгинском районе Бурятии завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя, убившего сожительницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло 21 марта 2023 года в пригородном селе Нур-Селение.

- Установлено, что вечером из ревности напал на 48-летнюю сожительницу, нанёс ей удары кулаками, ногами и молотком по голове и туловищу. От полученных повреждений женщина скончалась. Её тело обнаружили соседи, которые позвонили в правоохранительные органы, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

До приезда следственно-оперативной группы обвиняемый убежал из дома. Однако позже одумался, вернулся обратно. После задержания он во всём признался и дал подробные показания.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. 
убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В аэропорту Улан-Удэ работали взрывотехники
В аэропорту Улан-Удэ работали взрывотехники
Происшествия, 14.06.2023
Подозрительную находку обнаружили в зале внутренних вылетов
В Бурятии на границе изымают нефрит, боеприпасы и бриллианты
В Бурятии на границе изымают нефрит, боеприпасы и бриллианты
Происшествия, 14.06.2023
Через республику пытались провезти пять тысяч патронов
В Улан-Удэ из-за коммунальной аварии затопило дорогу
В Улан-Удэ из-за коммунальной аварии затопило дорогу
Происшествия, 14.06.2023
Воду там должны откачать в ближайшее время 
В Улан-Удэ пациент выпрыгнул из кареты «скорой» и напал на водителя
В Улан-Удэ пациент выпрыгнул из кареты «скорой» и напал на водителя
Происшествия, 14.06.2023
Для задержания буйного мужчины приехали росгвардейцы
Читинца задержали за изнасилование бывшей девушки
Читинца задержали за изнасилование бывшей девушки
Происшествия, 14.06.2023
Потерпевшая подала заявление только спустя года
Житель Бурятии лишился «восьмёрки» из-за пьяной езды
Житель Бурятии лишился «восьмёрки» из-за пьяной езды
Происшествия, 14.06.2023
Молодой человек попался пьяным за рулём всего через месяц после суда
Житель Иркутской области попался с 400 свёртками героина
Житель Иркутской области попался с 400 свёртками героина
Происшествия, 14.06.2023
Полицейские провели «проверочную закупку»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^