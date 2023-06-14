После расправы мужчина скрылся с места
В Иволгинском районе Бурятии завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя, убившего сожительницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло 21 марта 2023 года в пригородном селе Нур-Селение.
- Установлено, что вечером из ревности напал на 48-летнюю сожительницу, нанёс ей удары кулаками, ногами и молотком по голове и туловищу. От полученных повреждений женщина скончалась. Её тело обнаружили соседи, которые позвонили в правоохранительные органы, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
До приезда следственно-оперативной группы обвиняемый убежал из дома. Однако позже одумался, вернулся обратно. После задержания он во всём признался и дал подробные показания.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
В Бурятии будут судить мужчину, забившего молотком сожительницу
Происшествия, Фото:
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