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В аэропорту Улан-Удэ работали взрывотехники

В аэропорту Улан-Удэ работали взрывотехники
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Подозрительную находку обнаружили в зале внутренних вылетов

Днём 14 июня в правоохранительные органы поступил сигнал тревоги из улан-удэнского аэропорта «Байкал». В зале внутренних вылетов обнаружили бесхозный рюкзак.

Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место. Они оцепили прилегающую территорию и эвакуировали людей.

Оказалось, что находка не представляет опасности.

- Взрывотехники ОМОН в ходе осмотра рюкзака обнаружили одежду и личные вещи. Находку передали сотрудникам транспортной полиции для дальнейшего поиска собственника. Вскоре был найден хозяин рюкзака. Мужчина планировал улететь одним из рейсов и оставил свое имущество без присмотра на продолжительное время, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.


Росгвардейцы обратились к жителям и гостям республики с просьбой быть более бдительными и не бросать свои вещи без присмотра, чтобы не отвлекать оперативные службы.

Росгвардия Аэропорт "Байкал"

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