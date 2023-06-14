В аэропорту Улан-Удэ работали взрывотехники





Днём 14 июня в правоохранительные органы поступил сигнал тревоги из улан-удэнского аэропорта «Байкал». В зале внутренних вылетов обнаружили бесхозный рюкзак.Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место. Они оцепили прилегающую территорию и эвакуировали людей.Оказалось, что находка не представляет опасности.- Взрывотехники ОМОН в ходе осмотра рюкзака обнаружили одежду и личные вещи. Находку передали сотрудникам транспортной полиции для дальнейшего поиска собственника. Вскоре был найден хозяин рюкзака. Мужчина планировал улететь одним из рейсов и оставил свое имущество без присмотра на продолжительное время, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.Росгвардейцы обратились к жителям и гостям республики с просьбой быть более бдительными и не бросать свои вещи без присмотра, чтобы не отвлекать оперативные службы.