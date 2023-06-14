В Улан-Удэ из-за коммунальной аварии затопило дорогу

Воду там должны откачать в ближайшее время
Коммунальная авария произошла утром 14 июня в столице Бурятии. На сетях водоотведения на улице Транспортная, 122а обнаружили технологическое нарушение.
На место отправились сотрудники МУП «Водоканал».
- Сейчас на объекте работают специалисты, занимающиеся обследованием сетей. Ведётся согласование земляных работ, – отметили в «Водоканале».
Там заверили, что отключать холодную воду во время ремонта не потребуется. Из-за аварии залило дорогу. Воду пообещали откачать с дорожного полотна в ближайшее время.
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