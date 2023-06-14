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В Улан-Удэ из-за коммунальной аварии затопило дорогу

В Улан-Удэ из-за коммунальной аварии затопило дорогу
Происшествия, 
Воду там должны откачать в ближайшее время
 
Коммунальная авария произошла утром 14 июня в столице Бурятии. На сетях водоотведения на улице Транспортная, 122а обнаружили технологическое нарушение.

На место отправились сотрудники МУП «Водоканал».
 
- Сейчас на объекте работают специалисты, занимающиеся обследованием сетей. Ведётся согласование земляных работ, – отметили в «Водоканале».

Там заверили, что отключать холодную воду во время ремонта не потребуется. Из-за аварии залило дорогу. Воду пообещали откачать с дорожного полотна в ближайшее время.
коммунальная авария Водоканал холодное водоснабжение

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