В Бурятии на границе изымают нефрит, боеприпасы и бриллианты



Ещё восемь дел возбудили по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ – за контрабанду пиломатериалов и нефрита более чем за 159 миллионов рублей. Эта сумма за аналогичный период прошлого года была больше – 359 миллионов.



Одно уголовное дело завели за незаконный ввоз сильнодействующих веществ из Кыргызстана в Россию по МПО (международное почтовое отправление) и одно – из-за контрабанды патронов (по части 1 статьи 226.1 УК РФ).



В Бурятской таможне подвели итоги правоохранительной деятельности службы. Эта работа – с учётом специфики региона – ведётся в нескольких направлениях. В их числе – борьба с контрабандой лесоматериалов, драгоценных металлов и камней, оружия и боеприпасов, а также наркотических средств и сильнодействующих веществ.По словам замначальника Бурятской таможни Александра Мартынова, многие раскрытые преступления получившие широкий общественный резонанс. Таможенники пресекали деятельность организованных преступных групп и выявляли крупные контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов. Через республику пытались провезти свыше 20 кубометров леса, 30 с лишним тонн нефрита и даже бриллианты.- В значительных объёмах изымались боеприпасы, наркотические средства и сильнодействующие вещества, культурные ценности и валюта, – рассказал Александр Мартынов на пресс-конференции 14 июня.Среди изъятых боеприпасов, к примеру, было пять тысяч патронов. Совместно с УФСБ по Бурятии, республиканским управлением МВД и Бурятской транспортной прокуратурой таможня возбудила 12 уголовных дел, большинство из которых (10) – за преступления экономической направленности. Речь в том числе о создании подставных фирм для лесозаготовок.