14 июня

13 июня

Популярное

В Бурятии на границе изымают нефрит, боеприпасы и бриллианты

В Бурятии на границе изымают нефрит, боеприпасы и бриллианты
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Через республику пытались провезти пять тысяч патронов

В Бурятской таможне подвели итоги правоохранительной деятельности службы. Эта работа – с учётом специфики региона – ведётся в нескольких направлениях. В их числе – борьба с контрабандой лесоматериалов, драгоценных металлов и камней, оружия и боеприпасов, а также наркотических средств и сильнодействующих веществ.

По словам замначальника Бурятской таможни Александра Мартынова, многие раскрытые преступления получившие широкий общественный резонанс. Таможенники пресекали деятельность организованных преступных групп и выявляли крупные контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов. Через республику пытались провезти свыше 20 кубометров леса, 30 с лишним тонн нефрита и даже бриллианты.

- В значительных объёмах изымались боеприпасы, наркотические средства и сильнодействующие вещества, культурные ценности и валюта, – рассказал Александр Мартынов на пресс-конференции 14 июня.

Среди изъятых боеприпасов, к примеру, было пять тысяч патронов. Совместно с УФСБ по Бурятии, республиканским управлением МВД и Бурятской транспортной прокуратурой таможня возбудила 12 уголовных дел, большинство из которых (10) – за преступления экономической направленности. Речь в том числе о создании подставных фирм для лесозаготовок.
 
Ещё восемь дел возбудили по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ – за контрабанду пиломатериалов и нефрита более чем за 159 миллионов рублей. Эта сумма за аналогичный период прошлого года была больше – 359 миллионов.
 
Одно уголовное дело завели за незаконный ввоз сильнодействующих веществ из Кыргызстана в Россию по МПО (международное почтовое отправление) и одно – из-за контрабанды патронов (по части 1 статьи 226.1 УК РФ).
Таможня граница уголовное дело нефрит боеприпасы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии на границе изымают нефрит, боеприпасы и бриллианты
В Бурятии на границе изымают нефрит, боеприпасы и бриллианты
Происшествия, 14.06.2023
Через республику пытались провезти пять тысяч патронов
В Улан-Удэ из-за коммунальной аварии затопило дорогу
В Улан-Удэ из-за коммунальной аварии затопило дорогу
Происшествия, 14.06.2023
Воду там должны откачать в ближайшее время 
В Улан-Удэ пациент выпрыгнул из кареты «скорой» и напал на водителя
В Улан-Удэ пациент выпрыгнул из кареты «скорой» и напал на водителя
Происшествия, 14.06.2023
Для задержания буйного мужчины приехали росгвардейцы
Читинца задержали за изнасилование бывшей девушки
Читинца задержали за изнасилование бывшей девушки
Происшествия, 14.06.2023
Потерпевшая подала заявление только спустя года
Житель Бурятии лишился «восьмёрки» из-за пьяной езды
Житель Бурятии лишился «восьмёрки» из-за пьяной езды
Происшествия, 14.06.2023
Молодой человек попался пьяным за рулём всего через месяц после суда
Житель Иркутской области попался с 400 свёртками героина
Житель Иркутской области попался с 400 свёртками героина
Происшествия, 14.06.2023
Полицейские провели «проверочную закупку»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^