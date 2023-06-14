Он погиб на реке Шилка
Днём 13 июня на реке Шилка в Забайкальском крае утонул 41-летний мужчина. Произошло в 30 километрах от посёлка при станции Семиозёрный.
Сейчас идут поиски тела, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
Итого, за трое суток утонули уже пятеро забайкальцев.
Как сообщал «Байкал-Daily», 11 июня утонули 10-летняя девочка и мужчины в возрасте 31 и 53 лет.
В Забайкалье ищут тело 41-летнего утонувшего мужчины
Происшествия, Фото:
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