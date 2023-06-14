14 июня

13 июня

Популярное

В Забайкалье ищут тело 41-летнего утонувшего мужчины

В Забайкалье ищут тело 41-летнего утонувшего мужчины
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Он погиб на реке Шилка

Днём 13 июня на реке Шилка в Забайкальском крае утонул 41-летний мужчина. Произошло в 30 километрах от посёлка при станции Семиозёрный.

Сейчас идут поиски тела, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

Итого, за трое суток утонули уже пятеро забайкальцев.

Как сообщал «Байкал-Daily», 11 июня утонули 10-летняя девочка и мужчины в возрасте 31 и 53 лет. 
смерть утопление

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Читинца задержали за изнасилование бывшей девушки
Читинца задержали за изнасилование бывшей девушки
Происшествия, 14.06.2023
Потерпевшая подала заявление только спустя года
Житель Бурятии лишился «восьмёрки» из-за пьяной езды
Житель Бурятии лишился «восьмёрки» из-за пьяной езды
Происшествия, 14.06.2023
Молодой человек попался пьяным за рулём всего через месяц после суда
Житель Иркутской области попался с 400 свёртками героина
Житель Иркутской области попался с 400 свёртками героина
Происшествия, 14.06.2023
Полицейские провели «проверочную закупку»
В Иркутске двух парней будут судить за попытку убийства таксиста
Происшествия, 13.06.2023
Водителя они планировали убить ради его машины
В Улан-Удэ пьяный угонщик после погони ушёл в кусты
В Улан-Удэ пьяный угонщик после погони ушёл в кусты
Происшествия, 13.06.2023
Машину преступник бросил у Богородского острова
В Бурятии поймали виновника лесного пожара
В Бурятии поймали виновника лесного пожара
Происшествия, 13.06.2023
Мужчина умудрился устроить его в труднодоступной местности

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^