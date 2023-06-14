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Два деревянных дома горели в центре Улан-Удэ

Два деревянных дома горели в центре Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар произошёл ночью

Сегодня ночью в центре Улан-Удэ загорелись два деревянных дома. Пожар произошёл на улице Соборная.

В Главном управлении МЧС по Бурятии сообщили, что эти дома сейчас нежилые.

Около часа понадобилось пожарным для ликвидации огня на общей площади 84 кв.м. Пострадавших нет.

- Всего привлекались 21 человек и шесть единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона, - уточнили в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работает дознаватель МЧС. Причина возгорания и виновные лица устанавливаются.


пожар

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