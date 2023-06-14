Пожар произошёл ночью
Сегодня ночью в центре Улан-Удэ загорелись два деревянных дома. Пожар произошёл на улице Соборная.
В Главном управлении МЧС по Бурятии сообщили, что эти дома сейчас нежилые.
Около часа понадобилось пожарным для ликвидации огня на общей площади 84 кв.м. Пострадавших нет.
- Всего привлекались 21 человек и шесть единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона, - уточнили в ведомстве.
Сейчас на месте происшествия работает дознаватель МЧС. Причина возгорания и виновные лица устанавливаются.
Два деревянных дома горели в центре Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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