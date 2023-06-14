Два деревянных дома горели в центре Улан-Удэ

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Пожар произошёл ночью



Сегодня ночью в центре Улан-Удэ загорелись два деревянных дома. Пожар произошёл на улице Соборная.



В Главном управлении МЧС по Бурятии сообщили, что эти дома сейчас нежилые.



Около часа понадобилось пожарным для ликвидации огня на общей площади 84 кв.м. Пострадавших нет.



- Всего привлекались 21 человек и шесть единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона, - уточнили в ведомстве.



Сейчас на месте происшествия работает дознаватель МЧС. Причина возгорания и виновные лица устанавливаются.





