Полицейские провели «проверочную закупку»
В городе Саянск Иркутской области задержали 37-летнего сбытчика наркотиков. Мужчина продал героин полицейскому, находящемуся под прикрытием.
Полицейские провели «проверочную закупку». В ходе операции мужчина в подъезде продал бумажные свёртки с героином. Кроме того, во время личного досмотра у него было изъято ещё 400 свёртков с белым порошкообразным веществом.
- Проведённая экспертиза подтвердила подозрения полицейских. Установлено, что изъятое у задержанного вещество – это героин общей массой более 13 грамм, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Подозреваемого заключили под стражу.
Житель Иркутской области попался с 400 свёртками героина
Происшествия, Фото:
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