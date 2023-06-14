Житель Иркутской области попался с 400 свёртками героина

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские провели «проверочную закупку»



В городе Саянск Иркутской области задержали 37-летнего сбытчика наркотиков. Мужчина продал героин полицейскому, находящемуся под прикрытием.



Полицейские провели «проверочную закупку». В ходе операции мужчина в подъезде продал бумажные свёртки с героином. Кроме того, во время личного досмотра у него было изъято ещё 400 свёртков с белым порошкообразным веществом.



- Проведённая экспертиза подтвердила подозрения полицейских. Установлено, что изъятое у задержанного вещество – это героин общей массой более 13 грамм, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Подозреваемого заключили под стражу.



