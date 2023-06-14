Время простоя превысило 40 минут
Накануне, 13 июня, в Улан-Удэ возникли перебои с трамвайным движением. Причиной стала поломка трамвая, следовавшего по маршруту №4. На вагоне произошёл излом пантографа (так на самом деле называются «рога» трамвая).
- В 12:43 по этой причине было закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 4, 7 с остановки «Техникум строительства и городского хозяйства» в сторону центра города. Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту, - сообщают оперативные службы.
В 13:27 движение трамваев было восстановлено. Время простоя составило 44 минуты.
В Улан-Удэ поломка трамвая повлияла на движение трёх маршрутов
Происшествия, Фото:
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