В Улан-Удэ поломка трамвая повлияла на движение трёх маршрутов

Время простоя превысило 40 минут



Накануне, 13 июня, в Улан-Удэ возникли перебои с трамвайным движением. Причиной стала поломка трамвая, следовавшего по маршруту №4. На вагоне произошёл излом пантографа (так на самом деле называются «рога» трамвая).



- В 12:43 по этой причине было закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 4, 7 с остановки «Техникум строительства и городского хозяйства» в сторону центра города. Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту, - сообщают оперативные службы.



В 13:27 движение трамваев было восстановлено. Время простоя составило 44 минуты.

