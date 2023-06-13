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В Забайкальском крае полицейский спас тонущего мальчика

В Забайкальском крае полицейский спас тонущего мальчика
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Он случайно увидел плывущего ребёнка

Днём 12 июня капитан полиции Иван Василенко, находясь в отпуске, приехал на дачу в районе Атамановки Читинского района Забайкальского края.

Выйдя к реке Ингода, Василенко заметил, что в 15-20 метрах от берега по воде лицом вниз плывёт человек. В это же время к берегу подошёл ещё один мужчина. Не сговариваясь, они оба бросились в воду.

Мужчины поняли, что в воде находится ребёнок. Он был без сознания. Капитан Василенко вынес мальчика на берег и оказал первую помощь при утоплении. После этого восьмилетний мальчик очнулся.

Прибывшие медики госпитализировали школьника. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полицейский выяснил, что ребёнок пришёл на речку с двумя друзьями такого же возраста без сопровождения взрослых. Он нашёл на берегу двух других детей и отвёл их домой, а с родителями провёл профилактическую беседу.

- По словам Ивана Василенко, если бы он или мужчина, имя которого полицейский не успел спросить, всего на несколько секунд позже подошли к берегу реки, то спасти ребёнка уже бы не удалось, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

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