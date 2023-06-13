На севере Бурятии мать двух детей обгорела на пожаре

Происшествия, Фото: МЧС по Бурятии

Женщину доставили в больницу с ожогами



На минувших выходных, с 10 по 12 июня, в Бурятии зарегистрировали 50 бытовых пожаров, и 35 из них произошли в районах республики. Причиной большинства возгораний стало неосторожное обращение с огнём, а также нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и короткое замыкание, рассказали в республиканском Главном управлении МЧС.



Так, накануне утром в Северобайкальске загорелась веранда жилого дома. Когда на место прибыли пожарные, пламя уже перекинулось на кровлю.



Жильцы – женщина и двое детей – успели эвакуироваться самостоятельно, однако хозяйка дома получила ожоги. Её доставили в медицинское учреждение.



На тушение ушло 45 минут. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. По предварительным данным, к нему привёл аварийный режим работы электрооборудования.

