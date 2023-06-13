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На севере Бурятии мать двух детей обгорела на пожаре

На севере Бурятии мать двух детей обгорела на пожаре
Происшествия,  Фото:МЧС по Бурятии
Женщину доставили в больницу с ожогами

На минувших выходных, с 10 по 12 июня, в Бурятии зарегистрировали 50 бытовых пожаров, и 35 из них произошли в районах республики. Причиной большинства возгораний стало неосторожное обращение с огнём, а также нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и короткое замыкание, рассказали в республиканском Главном управлении МЧС.

Так, накануне утром в Северобайкальске загорелась веранда жилого дома. Когда на место прибыли пожарные, пламя уже перекинулось на кровлю.

Жильцы – женщина и двое детей – успели эвакуироваться самостоятельно, однако хозяйка дома получила ожоги. Её доставили в медицинское учреждение.

На тушение ушло 45 минут. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. По предварительным данным, к нему привёл аварийный режим работы электрооборудования. 
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