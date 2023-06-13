Женщину доставили в больницу с ожогами
На минувших выходных, с 10 по 12 июня, в Бурятии зарегистрировали 50 бытовых пожаров, и 35 из них произошли в районах республики. Причиной большинства возгораний стало неосторожное обращение с огнём, а также нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и короткое замыкание, рассказали в республиканском Главном управлении МЧС.
Так, накануне утром в Северобайкальске загорелась веранда жилого дома. Когда на место прибыли пожарные, пламя уже перекинулось на кровлю.
Жильцы – женщина и двое детей – успели эвакуироваться самостоятельно, однако хозяйка дома получила ожоги. Её доставили в медицинское учреждение.
На тушение ушло 45 минут. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. По предварительным данным, к нему привёл аварийный режим работы электрооборудования.
На севере Бурятии мать двух детей обгорела на пожаре
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Женщина поверила в объявление в мессенджере
А другие улан-удэнцы ломают их оборудование и бьют стёкла в машине
Стали известны подробности расправы над посетителем летнего кафе
Капитан танкера был пьян
Женщину доставили в больницу с ожогами
Молодой человек скончался на месте
За неделю злоумышленники спилили более 216 кубов деревьев
Мужчина поверил лжеполицейским и «сотруднику Центробанка»
Проводится оповещение населения
«Филдер» съехал с дороги и врезался в щебень
В РАЛХ рассказали, что именно осложняет его тушение
Ещё два человека получили травмы
Он погиб на реке Шадринка
ДТП произошло в СНТ «Металлист»
Она заявила в полицию, что сожитель угрожал ей убийством