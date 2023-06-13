Собаколовам в Улан-Удэ угрожал мужчина с топором









- Мы проводили отлов в 102 квартале и когда уже собирались грузить пойманных животных в машину, мимо проходил мужчина. Накинулся на клетку и стал требовать выпустить их. Мы попросили предоставить документы на собаку либо дождаться сотрудников администрации и полиции, – рассказала одна из отловщиц



У одной из пострадавших были порезы на руке. От более серьёзных травм девушек спасла тёплая одежда. Как сообщал «Байкал-Daily» , в марте 2022-го мужчина с ножом набросился на девушек-собаколовов. Случилось всё в 102-ом микрорайоне Улан-Удэ – у кладбища в посёлке Горького. Сотрудницы службы отлова приехали туда по заявке. В какой-то момент к ним подбежал неизвестный и потребовал отпустить четвероногих.- Мы проводили отлов в 102 квартале и когда уже собирались грузить пойманных животных в машину, мимо проходил мужчина. Накинулся на клетку и стал требовать выпустить их. Мы попросили предоставить документы на собаку либо дождаться сотрудников администрации и полиции, – рассказала одна из отловщицУ одной из пострадавших были порезы на руке. От более серьёзных травм девушек спасла тёплая одежда.

Сотрудникам служб отлова собак в Улан-Удэ приходится несладко. В последнее время специалистам всячески мешают жители бурятской столицы. Горожане нападают на них, угрожают и не дают делать свою работу.Один такой инцидент произошёл во вторник, 13 июня, в Железнодорожном районе. Отловщики псов приехали на улицу Репина и там их встретил мужчина с топором, который сыпал угрозами.- Зачастую службам препятствуют местные жители. Они ломают оборудование, сетки. Женщины кидаются на машину, бьют стёкла, – рассказал консультант отдела благоустройства комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко. – В таком случае подрядные организации могут только вызвать полицию. И вместо того, чтобы ловить собак, они тратят весь день на оформление этого инцидента.