Житель Бурятии перевёл деньги мошенникам на 29 номеров

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчина поверил лжеполицейским и «сотруднику Центробанка»



Доверчивые жители Бурятии продолжают попадаться на удочку мошенников. Так, в конце апреля жертвой стал 45-летний житель Прибайкальского района. В общей сложности он лишился 600 тысяч рублей, рассказали в МВД по Бурятии.



Ему позвонил якобы полицейский из Москвы и сообщил, что в отделение банка пришёл мужчина с нотариальной доверенностью от его имени. В доверенности было указано, что сельчанин разрешает распорядиться деньгами на своём накопительном банковском счёте.



Житель Бурятии ответил, что такого человека не знает и подобных разрешений никому не давал. Лжесотрудник сразу же добавил, что по указанному факту уже возбуждено уголовное дело и соединил с якобы «работником Центробанка».



Второй мошенник, в свою очередь, заверил: недобросовестные коллеги из другого банка продали сведения по счетам сельчанина. Для того, чтобы вычислить злоумышленников, а заодно сохранить деньги, необходимо перевести их на «безопасный счёт».



По указанию собеседника житель Прибайкальского района проехал в отделение банка, где снял свои сбережения в сумме 300 тысяч рублей и через банкомат перевёл по 29 указанным абонентским номерам.



Спустя два дня он в отделении того же банка обналичил ещё 300 тысяч рублей и положил на карту, открытую в другом банке, а после – перечислил всю сумму на счёт, который ему продиктовали.



Примечательно, что затем с ним связались уже, по легенде, представители правоохранительных органов Бурятии. Они предупредили о соблюдении строгой конфиденциальности полученных данных и их неразглашении, в противном случае пригрозили уголовной ответственностью.



Настоящие полицейские по данному факту возбудили уголовное о мошенничестве.



Полиция напоминает: при поступлении звонка из банка или любой другой организации о якобы совершающихся мошеннических действиях с вашими счетами необходимо прерывать звонок и самостоятельно перезванивать на официальные номера.



Помните: работники финансовых организаций не запрашивают данные о состоянии вашего счёта и банковские реквизиты. Более того, должностные лица не звонят гражданам через мессенджеры.



