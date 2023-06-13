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Житель Бурятии перевёл деньги мошенникам на 29 номеров

Житель Бурятии перевёл деньги мошенникам на 29 номеров
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Мужчина поверил лжеполицейским и «сотруднику Центробанка»

Доверчивые жители Бурятии продолжают попадаться на удочку мошенников. Так, в конце апреля жертвой стал 45-летний житель Прибайкальского района. В общей сложности он лишился 600 тысяч рублей, рассказали в МВД по Бурятии.

Ему позвонил якобы полицейский из Москвы и сообщил, что в отделение банка пришёл мужчина с нотариальной доверенностью от его имени. В доверенности было указано, что сельчанин разрешает распорядиться деньгами на своём накопительном банковском счёте.

Житель Бурятии ответил, что такого человека не знает и подобных разрешений никому не давал. Лжесотрудник сразу же добавил, что по указанному факту уже возбуждено уголовное дело и соединил с якобы «работником Центробанка».

Второй мошенник, в свою очередь, заверил: недобросовестные коллеги из другого банка продали сведения по счетам сельчанина. Для того, чтобы вычислить злоумышленников, а заодно сохранить деньги, необходимо перевести их на «безопасный счёт».

По указанию собеседника житель Прибайкальского района проехал в отделение банка, где снял свои сбережения в сумме 300 тысяч рублей и через банкомат перевёл по 29 указанным абонентским номерам.

Спустя два дня он в отделении того же банка обналичил ещё 300 тысяч рублей и положил на карту, открытую в другом банке, а после – перечислил всю сумму на счёт, который ему продиктовали.

Примечательно, что затем с ним связались уже, по легенде, представители правоохранительных органов Бурятии. Они предупредили о соблюдении строгой конфиденциальности полученных данных и их неразглашении, в противном случае пригрозили уголовной ответственностью.

Настоящие полицейские по данному факту возбудили уголовное о мошенничестве.

Полиция напоминает: при поступлении звонка из банка или любой другой организации о якобы совершающихся мошеннических действиях с вашими счетами необходимо прерывать звонок и самостоятельно перезванивать на официальные номера.

Помните: работники финансовых организаций не запрашивают данные о состоянии вашего счёта и банковские реквизиты. Более того, должностные лица не звонят гражданам через мессенджеры.

мошенничество

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