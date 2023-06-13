В Бурятии продолжают ловить «чёрных» лесорубов

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

За неделю злоумышленники спилили более 216 кубов деревьев



За последнюю неделю в лесах Бурятии провели 351 рейд и выявили шесть нарушений по статье 260 Уголовного кодекса РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Больше всего при этом зарегистрировали в пригородном Заиграевском районе и по одному – в Бичурском и Еравнинском.



Двух нарушителей установили. Общий объём незаконно заготовленной древесины превысил 216 кубометров.



В Еравне также зафиксировали один случай повреждения зелёных насаждений и самовольного выкапывания деревьев – по статье 8.28 КоАП РФ. Все материалы уже передали в ОМВД для принятия правовых решений, рассказали в РАЛХ.



