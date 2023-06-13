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В Бурятии продолжают ловить «чёрных» лесорубов

В Бурятии продолжают ловить «чёрных» лесорубов
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
За неделю злоумышленники спилили более 216 кубов деревьев

За последнюю неделю в лесах Бурятии провели 351 рейд и выявили шесть нарушений по статье 260 Уголовного кодекса РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Больше всего при этом зарегистрировали в пригородном Заиграевском районе и по одному – в Бичурском и Еравнинском.

Двух нарушителей установили. Общий объём незаконно заготовленной древесины превысил 216 кубометров.

В Еравне также зафиксировали один случай повреждения зелёных насаждений и самовольного выкапывания деревьев – по статье 8.28 КоАП РФ. Все материалы уже передали в ОМВД для принятия правовых решений, рассказали в РАЛХ.

черные лесорубы Лес РАЛХ

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