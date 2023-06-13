За неделю злоумышленники спилили более 216 кубов деревьев
За последнюю неделю в лесах Бурятии провели 351 рейд и выявили шесть нарушений по статье 260 Уголовного кодекса РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Больше всего при этом зарегистрировали в пригородном Заиграевском районе и по одному – в Бичурском и Еравнинском.
Двух нарушителей установили. Общий объём незаконно заготовленной древесины превысил 216 кубометров.
В Еравне также зафиксировали один случай повреждения зелёных насаждений и самовольного выкапывания деревьев – по статье 8.28 КоАП РФ. Все материалы уже передали в ОМВД для принятия правовых решений, рассказали в РАЛХ.
В Бурятии продолжают ловить «чёрных» лесорубов
Происшествия, Фото:
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