Проводится оповещение населения
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области призвало жителей Киренского района не использовать воду из реки Лена после утечки там бензина.
Населению рекомендовано не использовать для купания, хозяйственно-бытовых и питьевых нужд воду из реки Лена ниже по течению от места аварии до снятия режима чрезвычайной ситуации.
Информация доведена до глав муниципальных образований района, проводится оповещение населения о запрете на использование воды.
Отметим, расположенные ниже по течению Лены населённые пункты обеспечены питьевой водой из скважин и не имеют водозаборов для питьевой воды на реке. Это посёлок Воронежский, сёла Салтыкова, Алымовка, Никулино, Банщиково, Чечуйск, посёлки Юбилейный, Визирный, сёла Петропавловск, Орлова, Коршуново.
Как сообщал «Байкал-Daily», 12 июня в районе посёлка Алексеевка на реке Лена столкнулись два танкера, один из них перевозил бензин. В результате этого произошла утечка топлива в воду. Сейчас в Киренском районе действует режим ЧС.
В Иркутской области после утечки бензина жителей просят не купаться и не пить из Лены
Происшествия, Фото:
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