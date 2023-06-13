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В Иркутской области после утечки бензина жителей просят не купаться и не пить из Лены

В Иркутской области после утечки бензина жителей просят не купаться и не пить из Лены
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Проводится оповещение населения

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области призвало жителей Киренского района не использовать воду из реки Лена после утечки там бензина.

Населению рекомендовано не использовать для купания, хозяйственно-бытовых и питьевых нужд воду из реки Лена ниже по течению от места аварии до снятия режима чрезвычайной ситуации.

Информация доведена до глав муниципальных образований района, проводится оповещение населения о запрете на использование воды.

Отметим, расположенные ниже по течению Лены населённые пункты обеспечены питьевой водой из скважин и не имеют водозаборов для питьевой воды на реке. Это посёлок Воронежский, сёла Салтыкова, Алымовка, Никулино, Банщиково, Чечуйск, посёлки Юбилейный, Визирный, сёла Петропавловск, Орлова, Коршуново.

Как сообщал «Байкал-Daily», 12 июня в районе посёлка Алексеевка на реке Лена столкнулись два танкера, один из них перевозил бензин. В результате этого произошла утечка топлива в воду. Сейчас в Киренском районе действует режим ЧС. 
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