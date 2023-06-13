В Иркутской области в ДТП пострадали молодой человек и двое подростков

Происшествия, Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

«Филдер» съехал с дороги и врезался в щебень



В посёлке Кутулик Иркутской области ночью 12 июня произошло ДТП, в котором пострадали три человека.



По предварительной информации, 24-летний житель Аларского района, управляя автомобилем «Тойота Королла Филдер» на улице Матросова совершил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на насыпь щебня.



В результате аварии травмирован водитель, а также два несовершеннолетних пассажира 14 и 16 лет. Они с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.



Установлено, что участники инцидента на момент происшествия не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.



По факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего.



