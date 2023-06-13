«Филдер» съехал с дороги и врезался в щебень
В посёлке Кутулик Иркутской области ночью 12 июня произошло ДТП, в котором пострадали три человека.
По предварительной информации, 24-летний житель Аларского района, управляя автомобилем «Тойота Королла Филдер» на улице Матросова совершил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на насыпь щебня.
В результате аварии травмирован водитель, а также два несовершеннолетних пассажира 14 и 16 лет. Они с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.
Установлено, что участники инцидента на момент происшествия не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
По факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
В Иркутской области в ДТП пострадали молодой человек и двое подростков
Происшествия, Фото:
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