13 июня

12 июня

Популярное

В Иркутской области в ДТП пострадали молодой человек и двое подростков

В Иркутской области в ДТП пострадали молодой человек и двое подростков
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутской области
«Филдер» съехал с дороги и врезался в щебень

В посёлке Кутулик Иркутской области ночью 12 июня произошло ДТП, в котором пострадали три человека.

По предварительной информации, 24-летний житель Аларского района, управляя автомобилем «Тойота Королла Филдер» на улице Матросова совершил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на насыпь щебня.

В результате аварии травмирован водитель, а также два несовершеннолетних пассажира 14 и 16 лет. Они с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Установлено, что участники инцидента на момент происшествия не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

По факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Мощный пожар на севере Бурятии хотят локализовать к концу дня
Мощный пожар на севере Бурятии хотят локализовать к концу дня
Происшествия, 13.06.2023
В РАЛХ рассказали, что именно осложняет его тушение
Жительница Забайкалья написала ложный донос на сожителя
Жительница Забайкалья написала ложный донос на сожителя
Происшествия, 13.06.2023
Она заявила в полицию, что сожитель угрожал ей убийством
В Улан-Удэ девушка выпала с третьего этажа
В Улан-Удэ девушка выпала с третьего этажа
Происшествия, 13.06.2023
Её увезли в больницу с травмами
Лесной пожар на севере Бурятии тушат уже 157 человек
Лесной пожар на севере Бурятии тушат уже 157 человек
Происшествия, 13.06.2023
С возгоранием возле Таксимо борются вторые сутки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^