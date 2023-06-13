13 июня

12 июня

Популярное

В Иркутской области утонул 12-летний мальчик

В Иркутской области утонул 12-летний мальчик
Происшествия,  Фото:прокуратура Иркутской области
Он погиб на реке Шадринка

Вечером 10 июня в Черемховском районе Иркутской области утонул 12-летний мальчик. Он погиб в реке Шадринка.

- Предварительно установлено, что двое юношей находились на водоёме без взрослых, купались и прыгали с самодельных нырялок. Спасти тонущего ребёнка не удалось, - сообщает следственное управление СК России по Иркутской области.

Следователи проводят доследственную проверку по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ). Также проверку начала прокуратура.

- На место выезжал и.о. заместителя прокурора города Черемхово Басов Г.О. В ходе проверки будет дана оценка исполнению законов о семейном благополучии, а также соблюдению органами местного самоуправления законодательства в сфере обеспечения безопасности пребывания граждан на водных объектах, - уточнили в прокуратуре Иркутской области.

смерть утопление

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Забайкалья написала ложный донос на сожителя
Жительница Забайкалья написала ложный донос на сожителя
Происшествия, 13.06.2023
Она заявила в полицию, что сожитель угрожал ей убийством
В Улан-Удэ девушка выпала с третьего этажа
В Улан-Удэ девушка выпала с третьего этажа
Происшествия, 13.06.2023
Её увезли в больницу с травмами
Лесной пожар на севере Бурятии тушат уже 157 человек
Лесной пожар на севере Бурятии тушат уже 157 человек
Происшествия, 13.06.2023
С возгоранием возле Таксимо борются вторые сутки
Пожар на севере Бурятии разросся
Пожар на севере Бурятии разросся
Происшествия, 12.06.2023
Площадь возгорания увеличилась до 650 гектаров
В районе Бурятии нашли мёртвым пропавшего 54-летнего мужчину
В районе Бурятии нашли мёртвым пропавшего 54-летнего мужчину
Происшествия, 12.06.2023
Он ушёл из дома десять дней назад и бесследно исчез

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^