В Иркутской области утонул 12-летний мальчик

Происшествия, Фото: прокуратура Иркутской области

Он погиб на реке Шадринка



Вечером 10 июня в Черемховском районе Иркутской области утонул 12-летний мальчик. Он погиб в реке Шадринка.



- Предварительно установлено, что двое юношей находились на водоёме без взрослых, купались и прыгали с самодельных нырялок. Спасти тонущего ребёнка не удалось, - сообщает следственное управление СК России по Иркутской области.



Следователи проводят доследственную проверку по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ). Также проверку начала прокуратура.



- На место выезжал и.о. заместителя прокурора города Черемхово Басов Г.О. В ходе проверки будет дана оценка исполнению законов о семейном благополучии, а также соблюдению органами местного самоуправления законодательства в сфере обеспечения безопасности пребывания граждан на водных объектах, - уточнили в прокуратуре Иркутской области.



