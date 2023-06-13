Он погиб на реке Шадринка
Вечером 10 июня в Черемховском районе Иркутской области утонул 12-летний мальчик. Он погиб в реке Шадринка.
- Предварительно установлено, что двое юношей находились на водоёме без взрослых, купались и прыгали с самодельных нырялок. Спасти тонущего ребёнка не удалось, - сообщает следственное управление СК России по Иркутской области.
Следователи проводят доследственную проверку по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ). Также проверку начала прокуратура.
- На место выезжал и.о. заместителя прокурора города Черемхово Басов Г.О. В ходе проверки будет дана оценка исполнению законов о семейном благополучии, а также соблюдению органами местного самоуправления законодательства в сфере обеспечения безопасности пребывания граждан на водных объектах, - уточнили в прокуратуре Иркутской области.
В Иркутской области утонул 12-летний мальчик
Происшествия, Фото:
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