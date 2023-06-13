ДТП произошло в СНТ «Металлист»
За два минувших дня на дорогах Бурятии произошло два ДТП с пострадавшими. О них рассказали в республиканском УГИБДД.
Так, вечером 11 июня в СНТ «Металлист» в Улан-Удэ пострадал семилетний мальчик, катавшийся на велосипеде. Ребёнка сбил 16-летний подросток, управлявший мотоциклом «Ролиз».
Мальчик с травмами был доставлен в больницу.
12 июня около 17.45 часов ДТП произошло в селе Бичура. 42-летний мужчина опрокинулся на мотоцикле «Хонда». Мотоциклиста также госпитализировали.
Как сообщал «Байкал-Daily», 8 июня в Кяхте водитель автомобиля «Тойота Хайлендер» сбил на «зебре» 13-летнего мальчика.
Днём ранее в Кабанском районе 15-летняя девушка-водитель мопеда «Рейсер» наехала на своего сверстника, ехавшего на велосипеде.
6 июня в селе Кырен Тункинского района под колёса грузовика попал 13-летний велосипедист.
В Улан-Удэ подросток на мотоцикле сбил ребёнка на велосипеде
Происшествия, Фото:
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