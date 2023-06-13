Она заявила в полицию, что сожитель угрожал ей убийством
39-летняя жительница города Петровск-Забайкальский получила условный срок за ложный донос на своего сожителя.
Как сообщили в прокуратуре Забайкальского края, в ноябре 2022 года женщина, будучи пьяной, сообщила в полицию, что сожитель угрожает её убить. Полицейские возбудили уголовное дело, но при расследовании выяснилось, что заявительница соврала. Ложный донос она написала, обидевшись на своего возлюбленного после ссоры.
На суде женщина заявила, что раскаялась в содеянном. Суд назначил ей 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Жительница Забайкалья написала ложный донос на сожителя
Происшествия, Фото:
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