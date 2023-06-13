13 июня

12 июня

Популярное

Жительница Забайкалья написала ложный донос на сожителя

Жительница Забайкалья написала ложный донос на сожителя
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Она заявила в полицию, что сожитель угрожал ей убийством

39-летняя жительница города Петровск-Забайкальский получила условный срок за ложный донос на своего сожителя.

Как сообщили в прокуратуре Забайкальского края, в ноябре 2022 года женщина, будучи пьяной, сообщила в полицию, что сожитель угрожает её убить. Полицейские возбудили уголовное дело, но при расследовании выяснилось, что заявительница соврала. Ложный донос она написала, обидевшись на своего возлюбленного после ссоры.

На суде женщина заявила, что раскаялась в содеянном. Суд назначил ей 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев.

Приговор пока не вступил в законную силу.
ложный донос о совершении преступления

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Забайкалья написала ложный донос на сожителя
Жительница Забайкалья написала ложный донос на сожителя
Происшествия, 13.06.2023
Она заявила в полицию, что сожитель угрожал ей убийством
В Улан-Удэ девушка выпала с третьего этажа
В Улан-Удэ девушка выпала с третьего этажа
Происшествия, 13.06.2023
Её увезли в больницу с травмами
Лесной пожар на севере Бурятии тушат уже 157 человек
Лесной пожар на севере Бурятии тушат уже 157 человек
Происшествия, 13.06.2023
С возгоранием возле Таксимо борются вторые сутки
Пожар на севере Бурятии разросся
Пожар на севере Бурятии разросся
Происшествия, 12.06.2023
Площадь возгорания увеличилась до 650 гектаров
В районе Бурятии нашли мёртвым пропавшего 54-летнего мужчину
В районе Бурятии нашли мёртвым пропавшего 54-летнего мужчину
Происшествия, 12.06.2023
Он ушёл из дома десять дней назад и бесследно исчез
В Бурятии топит дорогу, на которую сошёл сель
В Бурятии топит дорогу, на которую сошёл сель
Происшествия, 12.06.2023
Туда уже отправилась ремонтная бригада
К крупному возгоранию на севере Бурятии мог привести поджог
К крупному возгоранию на севере Бурятии мог привести поджог
Происшествия, 12.06.2023
Точную причину предстоит установить правоохранителям

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^