В Улан-Удэ девушка выпала с третьего этажа

Происшествия, Фото: Весь Улан-Удэ • Бурятия

Её увезли в больницу с травмами



Несчастный случай произошёл утром 13 июня в столице Бурятии, на улице Модогоева. В соцсетях появилась информация, что с балкона многоквартирного дома выпала девушка.



В МВД по Бурятии «Байкал-Daily» эту информацию подтвердили.



- В 9:25 в полицию поступило сообщение от женщины, что девушка выпала с третьего этажа дома на улице Модогоева. Её госпитализировали с травмами. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, – отметили в пресс-службе МВД.



Кадры с места тем временем появились в соцсетях. Очевидцы запечатлели, как девушку укладывают на носилки сотрудники скорой помощи. А ещё они рассказали паблику «Весь Улан-Удэ», что страшному инциденту якобы предшествовала ссора. Из окон многоэтажки на Модогоева сначала были слышны крики.

