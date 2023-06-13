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В Улан-Удэ девушка выпала с третьего этажа

В Улан-Удэ девушка выпала с третьего этажа
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Её увезли в больницу с травмами

Несчастный случай произошёл утром 13 июня в столице Бурятии, на улице Модогоева. В соцсетях появилась информация, что с балкона многоквартирного дома выпала девушка.

В МВД по Бурятии «Байкал-Daily» эту информацию подтвердили.

- В 9:25 в полицию поступило сообщение от женщины, что девушка выпала с третьего этажа дома на улице Модогоева. Её госпитализировали с травмами. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, – отметили в пресс-службе МВД.

Кадры с места тем временем появились в соцсетях. Очевидцы запечатлели, как девушку укладывают на носилки сотрудники скорой помощи. А ещё они рассказали паблику «Весь Улан-Удэ», что страшному инциденту якобы предшествовала ссора. Из окон многоэтажки на Модогоева сначала были слышны крики. 
выпадение из окна пострадавшие

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