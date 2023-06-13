Ещё один очаг бруцеллёза выявили в Бурятии

Заболевших коров умертвили
В Джидинском районе Бурятии выявлен новый очаг бруцеллёза. Заболевание подтвердили у 42 голов крупного рогатого скота.
Как сообщили в республиканском управлении ветеринарии, второй очаг обнаружили на стоянке, находящейся по соседству с той, где произошёл первый.
Сейчас хозяйство поставлено на карантин. Ветеринарная служба проводит клинический осмотр животных; установлены дезинфекционные барьеры. Согласно ветеринарным правилам, для недопущения дальнейшего распространения заболевания заражённый скот умерщвлен и утилизирован.
- Возможными причинами заболевания животных бруцеллёзом могут быть несанкционированный ввоз больного животного в хозяйство, контакт с диким заражённым животным или перепас скота с уже заражённым поголовьем, - уточнили в управлении ветеринарии.
Как сообщал «Байкал-Daily», первый очаг бруцеллёза в Джидинском районе выявили в конце мая – впервые в Бурятии с 2020 года. Тогда умертвили 21 корову.
Справка:
Бруцеллёз относят к наиболее опасным инфекционным заболеваниям хронического характера как для животных, так и для человека. Хозяйства и предприятия, где зафиксирована вспышка заболевания, подлежат закрытию на карантин.
Бруцеллёз у животных является латентным заболеванием, которое может протекать без симптомов. Поэтому основным методом выявления больных животных являются плановые серологические исследования.
Главной опасностью болезни является то, что ей также болеет человек. Чаще бруцеллёз начинается остро, характеризуется поражением кровеносных сосудов, нервной системы и костно-суставного аппарата, иногда могут быть психические расстройства. Болезнь длится в среднем три месяца, но может затягиваться до 1-2 лет и более. Стойкие остаточные явления после перенесённого бруцеллёза могут привести к инвалидности.
Человек заражается бруцеллёзом при употреблении сырого молока от больных животных и приготовленных из него молочных продуктов, а также недостаточно проваренного и прожаренного мяса. Заражение может произойти и на производстве, связанном с обработкой кожи и шерсти, а также при уходе за больными животными и через предметы, заражённые их выделениями.
Ещё один очаг бруцеллёза выявили в Бурятии
Происшествия, Фото:
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