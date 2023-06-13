В Забайкалье за двое суток утонули трое взрослых и ребёнок

В том числе погибла 10-летняя девочка



В Забайкальском крае за двое суток утонули четыре человека, в том числе ребёнок. Трагические инциденты зафиксированы после открытия купального сезона.



11 июня в Читинском районе на реке Ингода во время купания с друзьями утонула 10-летняя девочка.



Ещё три случая произошли 12 июня. По словам очевидцев, в Карымском районе на реке Ингода, вблизи посёлка Дарасун во время купания утонул 31-летний мужчина. Сейчас ведутся поиски тела.



В Могойтуйском районе 53-летний мужчина отправился на рыбалку на озеро неподалёку от села Зугалай, где утонул. Тело мужчины извлекли из воды спасатели.



Вечером того же дня в Читинском районе на озере Колочное пьяный мужчина утонул во время купания. В настоящее время ведутся поиски тела.



-Часто причиной гибели граждан служат употребление алкогольных напитков и переоценка своих возможностей. С детьми же происшествия возникают тогда, когда они остаются без присмотра. Кроме того, гибель людей происходит в местах, не оборудованных для купания, где нет дежурных спасателей, отсутствуют средства спасения на берегу, присутствуют ямы и воронки, сильное течение, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.



Всего с начала года в Забайкальском крае произошло восемь происшествий на водоёмах.





