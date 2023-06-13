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В Бурятии «чёрного» лесоруба обязали выплатить более 200 тысяч

В Бурятии «чёрного» лесоруба обязали выплатить более 200 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина вырубил 12 сосен

В Бурятии житель села Загустай предстал перед судом за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии, мужчина незаконно вырубил 12 сосен. Государственному лесному фонду РФ причинён ущерб в размере 405 тысяч рублей.

Суд назначил виновному 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.

- В связи с тем, что обвиняемый лишь частично возместил нанесённый лесному фонду вред, суд удовлетворил исковые требования прокурора района о взыскании с осуждённого 205 тысяч рублей, - уточнили в прокуратуре.

Приговор суда вступил в законную силу.
черные лесорубы

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