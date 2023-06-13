Мужчина вырубил 12 сосен
В Бурятии житель села Загустай предстал перед судом за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ).
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии, мужчина незаконно вырубил 12 сосен. Государственному лесному фонду РФ причинён ущерб в размере 405 тысяч рублей.
Суд назначил виновному 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.
- В связи с тем, что обвиняемый лишь частично возместил нанесённый лесному фонду вред, суд удовлетворил исковые требования прокурора района о взыскании с осуждённого 205 тысяч рублей, - уточнили в прокуратуре.
Приговор суда вступил в законную силу.
В Бурятии «чёрного» лесоруба обязали выплатить более 200 тысяч
Происшествия, Фото:
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