В Бурятии «чёрного» лесоруба обязали выплатить более 200 тысяч

Мужчина вырубил 12 сосен



В Бурятии житель села Загустай предстал перед судом за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ).



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии, мужчина незаконно вырубил 12 сосен. Государственному лесному фонду РФ причинён ущерб в размере 405 тысяч рублей.



Суд назначил виновному 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.



- В связи с тем, что обвиняемый лишь частично возместил нанесённый лесному фонду вред, суд удовлетворил исковые требования прокурора района о взыскании с осуждённого 205 тысяч рублей, - уточнили в прокуратуре.



Приговор суда вступил в законную силу.

