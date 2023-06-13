Случилось это ранним утром
Накануне, 12 июня, в Улан-Удэ произошло аварийное отключение электричества. Из-за неисправности кабельной линии свет пропал в 105 микрорайоне.
Отключение произошло ранним утром, в 5:24. В 06:25 электроэнергия была восстановлена всем потребителям по резервной схеме. Таким образом время отключения составило 1 час 1 минуту.
В Улан-Удэ без света оставался 105 микрорайон
Происшествия, Фото:
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