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В Улан-Удэ без света оставался 105 микрорайон

В Улан-Удэ без света оставался 105 микрорайон
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Случилось это ранним утром

Накануне, 12 июня, в Улан-Удэ произошло аварийное отключение электричества. Из-за неисправности кабельной линии свет пропал в 105 микрорайоне.

Отключение произошло ранним утром, в 5:24. В 06:25 электроэнергия была восстановлена всем потребителям по резервной схеме. Таким образом время отключения составило 1 час 1 минуту.

отключение света

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