В районе Бурятии нашли мёртвым пропавшего 54-летнего мужчину

Он ушёл из дома десять дней назад и бесследно исчез







Тогда в ОМВД района уточнили, что сельчанин может называться другим именем и у него возможна потеря памяти. А 12 июня стало известно, что поиски завершены. Мужчину, не подававшего признаков жизни, обнаружили в лесу за селом. Причина его смерти устанавливается, сообщили в районной группе «Мухоршибирь-инфо 24/7» со ссылкой на МВД.





Ещё в начале июня в Мухоршибирском районе пропал 54-летний местный житель. Он ушёл из дома в селе Старый Заган 2-го числа. В последний раз мужчину видели в прошлый понедельник, 5-го.