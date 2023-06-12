В районе Бурятии нашли мёртвым пропавшего 54-летнего мужчину

Он ушёл из дома десять дней назад и бесследно исчез
Ещё в начале июня в Мухоршибирском районе пропал 54-летний местный житель. Он ушёл из дома в селе Старый Заган 2-го числа. В последний раз мужчину видели в прошлый понедельник, 5-го.
Тогда в ОМВД района уточнили, что сельчанин может называться другим именем и у него возможна потеря памяти. А 12 июня стало известно, что поиски завершены. Мужчину, не подававшего признаков жизни, обнаружили в лесу за селом. Причина его смерти устанавливается, сообщили в районной группе «Мухоршибирь-инфо 24/7» со ссылкой на МВД.
Он ушёл из дома десять дней назад и бесследно исчез
Туда уже отправилась ремонтная бригада
Точную причину предстоит установить правоохранителям
Без крыши над головой остались 17 человек
Они разгорелись ещё в нескольких районах республики
Он шёл по железнодорожным путям
ДТП устроила 52-летняя водитель «Тойоты»
Алексей Цыденов отправился туда вместе с пожарными-десантниками
Животное утонуло в Байкале ещё зимой
Возгорание, угрожавшее целому посёлку, тушили сто человек
Злоумышленник передвигался на самокате
Молодой человек доставлен в медучреждение с травмами различной степени тяжести
Сгорели дома и надворные постройки
Мужчины пытались украсть детали с железнодорожного предприятия
Площадь возгорания составила около 2000 кв.м.