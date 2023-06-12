Лесные пожары в Бурятии тушили более 360 человек



За минувшие сутки в Бурятии зафиксировали три новых лесных пожара – в Заиграевском, Баунтовском и За минувшие сутки в Бурятии зафиксировали три новых лесных пожара – в Заиграевском, Баунтовском и Муйском районах. Продолжилось тушение и ещё одного, возникшего ранее в Закаменском, а также двух локализованных очагов в Еравнинском и Джидинском.



Причиной возгорания в Закамне стала сухая гроза, остальные начались из-за неосторожного обращения с огнём. К 12 июня пожары ликвидировали во всех районах, помимо Баунтовского и Муйского. В последнем тушение осложняют жаркая погода и шквалистый ветер, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Всего с огнём боролись работали 369 человек, включая сотрудников лесной охраны, МЧС и пожарных-десантников. Задействовать пришлось 70 единиц техники. Общая площадь возгораний превысила 264 гектара.