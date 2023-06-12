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Лесные пожары в Бурятии тушили более 360 человек

Лесные пожары в Бурятии тушили более 360 человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Они разгорелись ещё в нескольких районах республики

За минувшие сутки в Бурятии зафиксировали три новых лесных пожара – в Заиграевском, Баунтовском и Муйском районах. Продолжилось тушение и ещё одного, возникшего ранее в Закаменском, а также двух локализованных очагов в Еравнинском и Джидинском.

Причиной возгорания в Закамне стала сухая гроза, остальные начались из-за неосторожного обращения с огнём. К 12 июня пожары ликвидировали во всех районах, помимо Баунтовского и Муйского. В последнем тушение осложняют жаркая погода и шквалистый ветер, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Всего с огнём боролись работали 369 человек, включая сотрудников лесной охраны, МЧС и пожарных-десантников. Задействовать пришлось 70 единиц техники. Общая площадь возгораний превысила 264 гектара.
лесные пожары РАЛХ

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