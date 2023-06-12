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В райцентре в Бурятии столкнулись иномарка и маршрутка

В райцентре в Бурятии столкнулись иномарка и маршрутка
Происшествия,  Фото:«Кижинга-инфо.24/7»
ДТП устроила 52-летняя водитель «Тойоты»

Дорожная авария в Кижинге произошла утром 12 июня. Около 7:00 там столкнулись автомобиль Toyota Corona Premio и рейсовый микроавтобус.



За рулём иномарки были 52-летняя женщина. Она выезжала с автозаправки и не уступила дорогу водителю маршрутки, следовавшему по главной дороге на улице Советская.   ДТП обошлось без пострадавших, сообщили в районной группе «Кижинга-инфо.24/7» со ссылкой на ОГИБДД МО МВД России «Хоринский». 
ДТП автомобили маршрутки

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