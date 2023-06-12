В райцентре в Бурятии столкнулись иномарка и маршрутка

Дорожная авария в Кижинге произошла утром 12 июня. Около 7:00 там столкнулись автомобиль Toyota Corona Premio и рейсовый микроавтобус.За рулём иномарки были 52-летняя женщина. Она выезжала с автозаправки и не уступила дорогу водителю маршрутки, следовавшему по главной дороге на улице Советская. ДТП обошлось без пострадавших, сообщили в районной группе «Кижинга-инфо.24/7» со ссылкой на ОГИБДД МО МВД России «Хоринский».