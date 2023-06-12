На севере Бурятии обнаружили мёртвую косулю

Животное утонуло в Байкале ещё зимой
Подписчики паблика предположили, что парнокопытное утонуло, а потом труп просто выбросило на побережье. «Эх, жалко», «Бедняга», – пишут они в комментариях под фотографией.
- Косуля погибла зимой – скорее всего, сорвавшись со скалы над Байкалом. Шкура и рога – зимние. Лежала подо льдом. Сейчас её вынесло (на берег). Государственный инспектор Павел Тороев осмотрел место. Туши там уже нет, – пояснили «Байкал-Daily» в Бурприроднадзоре.
Несколько дней назад в мусорном баке в еравнинском селе Сосново-Озёрское обнаружили погибшее животного. Правда, какое именно – не уточнили. Местных жителей призвали не выбрасывать мёртвый КРС в контейнеры и ящики, предназначенные для твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Им напомнили, что павшую скотину необходимо увозить на скотомогильник и сжигать.
Ранее в Кижингинском районе забили тревогу из-за дохлого быка, который лежал возле буддийской ступы. На снимке, опубликованном в районной группе «Кижинга-инфо.24/7», видно, что у него нет части тела. Вскоре труп оттуда убрали.