В Чите задержали подозреваемого в стрельбе из арбалета

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Злоумышленник передвигался на самокате



Злоумышленник на самокате подъехал к мужчине и выстрелил из арбалета. Стрела не причинила вреда здоровью читинца.



Сообщение об инциденте поступило в полицию рано утром 31 мая. Читинец рассказал: когда он шёл на работу, неизвестный выстрелил в него, предположительно, из арбалета, стрела которого застряла в одежде.



Как сообщают в УМВД России по Забайкальскому краю, на место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, они установили, что злоумышленник передвигался на самокате. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлена и личность подозреваемого. Им оказался читинец 1967 года рождения. Его задержали около дома.



От арбалета мужчина попытался избавиться, спрятав его среди мусора. Он изъят.





