Злоумышленник передвигался на самокате
Злоумышленник на самокате подъехал к мужчине и выстрелил из арбалета. Стрела не причинила вреда здоровью читинца.
Сообщение об инциденте поступило в полицию рано утром 31 мая. Читинец рассказал: когда он шёл на работу, неизвестный выстрелил в него, предположительно, из арбалета, стрела которого застряла в одежде.
Как сообщают в УМВД России по Забайкальскому краю, на место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, они установили, что злоумышленник передвигался на самокате. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлена и личность подозреваемого. Им оказался читинец 1967 года рождения. Его задержали около дома.
От арбалета мужчина попытался избавиться, спрятав его среди мусора. Он изъят.
В Чите задержали подозреваемого в стрельбе из арбалета
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 11.06.2023
Злоумышленник передвигался на самокате
Происшествия, 11.06.2023
Молодой человек доставлен в медучреждение с травмами различной степени тяжести
Сгорели дома и надворные постройки
Площадь возгорания составила около 2000 кв.м.
К счастью, обошлось без пострадавших
На месте работают пожарные
Возбуждено уголовное дело
Всего за сутки случилось два лесных пожара
Руководство ссуза «зачислило» их ради выгоды
Он ушёл из дома и не вернулся
Территорию вокруг оцепили
Следователи дадут оценку действиям ответственных лиц
Мужчина уже дважды был судим за убийство, в том числе своей матери
Со школьниками побеседовали транспортные полицейские
В кабине ехали четверо пассажиров