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В Чите задержали подозреваемого в стрельбе из арбалета

В Чите задержали подозреваемого в стрельбе из арбалета
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Злоумышленник передвигался на самокате

Злоумышленник на самокате подъехал к мужчине и выстрелил из арбалета. Стрела не причинила вреда здоровью читинца.

Сообщение об инциденте поступило в полицию рано утром 31 мая. Читинец рассказал: когда он шёл на работу, неизвестный выстрелил в него, предположительно, из арбалета, стрела которого застряла в одежде.

Как сообщают в УМВД России по Забайкальскому краю, на место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, они установили, что злоумышленник передвигался на самокате. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлена и личность подозреваемого. Им оказался читинец 1967 года рождения. Его задержали около дома.

От арбалета мужчина попытался избавиться, спрятав его среди мусора. Он изъят.


полиция подозреваемый

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