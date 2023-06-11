Молодой человек доставлен в медучреждение с травмами различной степени тяжести
Юный мотоциклист из села Топка Бичурского района не справился с управлением ТС и перевернулся. ДТП произошло ночью 9 июня. Об этом сообщили в группе «Бичура-инфо.24/7».
В результате происшествия 17-летний мотоциклист доставлен в медучреждение с травмами различной степени тяжести.
- Подросток не имеет права управления двухколёсным транспортным средством. Ранее обучение в автошколе не проходил, к административной ответственности не привлекался. Уважаемые родители несовершеннолетних, не допускайте фактов управления автомобильной техникой и мототехникой детьми. Дети не должны иметь доступ к ключам, а раннее желание попробовать водить машину или сесть за руль скутера, мопеда, мотоцикла должно категорически пресекаться, - обратились к родителям в Госавтоинспекции района.
В Бурятии в ДТП пострадал 17-летний мотоциклист
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 11.06.2023
Молодой человек доставлен в медучреждение с травмами различной степени тяжести
Сгорели дома и надворные постройки
Мужчины пытались украсть детали с железнодорожного предприятия
Площадь возгорания составила около 2000 кв.м.
К счастью, обошлось без пострадавших
На месте работают пожарные
Возбуждено уголовное дело
Всего за сутки случилось два лесных пожара
Руководство ссуза «зачислило» их ради выгоды
Он ушёл из дома и не вернулся
Территорию вокруг оцепили
Следователи дадут оценку действиям ответственных лиц
Мужчина уже дважды был судим за убийство, в том числе своей матери
Со школьниками побеседовали транспортные полицейские
В кабине ехали четверо пассажиров