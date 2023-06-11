В Бурятии в ДТП пострадал 17-летний мотоциклист

Молодой человек доставлен в медучреждение с травмами различной степени тяжести



Юный мотоциклист из села Топка Бичурского района не справился с управлением ТС и перевернулся. ДТП произошло ночью 9 июня. Об этом сообщили в группе «Бичура-инфо.24/7».



В результате происшествия 17-летний мотоциклист доставлен в медучреждение с травмами различной степени тяжести.



- Подросток не имеет права управления двухколёсным транспортным средством. Ранее обучение в автошколе не проходил, к административной ответственности не привлекался. Уважаемые родители несовершеннолетних, не допускайте фактов управления автомобильной техникой и мототехникой детьми. Дети не должны иметь доступ к ключам, а раннее желание попробовать водить машину или сесть за руль скутера, мопеда, мотоцикла должно категорически пресекаться, - обратились к родителям в Госавтоинспекции района.





