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В Бурятии в ДТП пострадал 17-летний мотоциклист

В Бурятии в ДТП пострадал 17-летний мотоциклист
Происшествия,  Фото:группа «Бичура-инфо.24/7»
Молодой человек доставлен в медучреждение с травмами различной степени тяжести

Юный мотоциклист из села Топка Бичурского района не справился с управлением ТС и перевернулся. ДТП произошло ночью 9 июня. Об этом сообщили в группе «Бичура-инфо.24/7».

В результате происшествия 17-летний мотоциклист доставлен в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

- Подросток не имеет права управления двухколёсным транспортным средством. Ранее обучение в автошколе не проходил, к административной ответственности не привлекался. Уважаемые родители несовершеннолетних, не допускайте фактов управления автомобильной техникой и мототехникой детьми. Дети не должны иметь доступ к ключам, а раннее желание попробовать водить машину или сесть за руль скутера, мопеда, мотоцикла должно категорически пресекаться, - обратились к родителям в Госавтоинспекции района.


ДТП

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