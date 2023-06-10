В Улан-Удэ двух воров поймали с поличным

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчины пытались украсть детали с железнодорожного предприятия



Двое улан-удэнцев 32-х и 27-и лет пытались украсть с территории железнодорожного предприятия латунные вкладыши железнодорожного назначения. Их стоимость превысила 80 тысяч рублей.



Цветной металл мужчины планировали сдать в пункт приёма, а вырученные деньги потратить на личные нужды. Фигуранты были задержаны полицейскими и сотрудниками охраны предприятия в момент вывоза украденного территории организации. Детали изъяты и будут возвращены владельцу.



Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу». Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, расследование продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

