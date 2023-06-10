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В Бурятии горел автомобиль

В Бурятии горел автомобиль
Происшествия,  Фото:РА ГО и ЧС
К счастью, обошлось без пострадавших

9 июня в 10:16 на автодороге Гусиноозёрск – Петропавловка - Закаменск в местности «Каменный ключ» в Джидинском районе Бурятии загорелся автомобиль УАЗ «Фермер». Он ехал из села Петропавловка в село Енхор. К месту вызова выехала добровольная пожарная команда сельского поселения «Белоозерское».



- На момент возгорания в кабине находилось четыре пассажира, все пассажиры эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. Открытый огонь был ликвидирован за полчаса, - сообщает пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

В результате пожара огнём уничтожены кабина и переднее шасси.
 
По предварительным данным, причиной пожара послужило аварийное состояние электропроводки.

пожар

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