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В Бурятии тушили пожар из-за сухой грозы

В Бурятии тушили пожар из-за сухой грозы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Всего за сутки случилось два лесных пожара

За прошедшие сутки возникло два лесных пожара в Иволгинском и Баунтовском районах Бурятии. Об этом сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

Возгорание в Баунтовском районе возникло из-за неосторожного обращения с огнём, в Иволгинском - из-за сухой грозы.

На утро 10 июня продолжаются работы по тушению лесного пожара в Иволгинском районе, возгорание в Баунтовском районе ликвидировано.

На тушении работали 75 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, и привлечённых. Задействовано 15 единиц лесопожарной техники.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 29,40 га.

Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает,в республике введён особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травянистой растительности, порубочных остатков запрещено. Запрещено бросать горящие спички, окурки, золу, употреблять пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить и пользоваться открытым огнём.
лесные пожары

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