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В Бурятии два школьника попали в число недостающих студентов ссуза

В Бурятии два школьника попали в число недостающих студентов ссуза
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Руководство ссуза «зачислило» их ради выгоды

Кяхтинский районный суд Бурятии рассмотрел уголовное дело в отношении руководителя филиала учебного заведения среднего профессионального образования.

Она в августе 2021 года, решив, что в учреждение поступило мало первокурсников, «приписала» к их числу ещё двух школьников. В результате в приказ о зачислении попали лишние студенты, на которых было выделено финансирование для образовательного учреждения.

- Сами якобы студенты и их родители ничего об этом не знали, продолжая обучаться в школе. Весь год два человека числились в составе первокурсников, а затем с той же корыстной целью, из личной заинтересованности заведующая филиалом перевела неаттестованных студентов на второй курс, - сообщили в пресс-службе суда.

Действия повлекли необоснованное финансирование из республиканского бюджета на общую сумму более 230 тысяч рублей.

В ходе расследования дела заведующая полностью возместила материальный ущерб, вину полностью признала.

Приговором суда она признана виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения», ей назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также женщину на два года лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, предусматривающие осуществление организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Приговор вступил в законную силу.

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