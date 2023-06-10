В Бурятии два школьника попали в число недостающих студентов ссуза

Кяхтинский районный суд Бурятии рассмотрел уголовное дело в отношении руководителя филиала учебного заведения среднего профессионального образования.
Она в августе 2021 года, решив, что в учреждение поступило мало первокурсников, «приписала» к их числу ещё двух школьников. В результате в приказ о зачислении попали лишние студенты, на которых было выделено финансирование для образовательного учреждения.
- Сами якобы студенты и их родители ничего об этом не знали, продолжая обучаться в школе. Весь год два человека числились в составе первокурсников, а затем с той же корыстной целью, из личной заинтересованности заведующая филиалом перевела неаттестованных студентов на второй курс, - сообщили в пресс-службе суда.
Действия повлекли необоснованное финансирование из республиканского бюджета на общую сумму более 230 тысяч рублей.
В ходе расследования дела заведующая полностью возместила материальный ущерб, вину полностью признала.
Приговором суда она признана виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения», ей назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также женщину на два года лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, предусматривающие осуществление организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.
Приговор вступил в законную силу.