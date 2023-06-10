В Бурятии два школьника попали в число недостающих студентов ссуза





Кяхтинский районный суд Бурятии рассмотрел уголовное дело в отношении руководителя филиала учебного заведения среднего профессионального образования.Она в августе 2021 года, решив, что в учреждение поступило мало первокурсников, «приписала» к их числу ещё двух школьников. В результате в приказ о зачислении попали лишние студенты, на которых было выделено финансирование для образовательного учреждения.- Сами якобы студенты и их родители ничего об этом не знали, продолжая обучаться в школе. Весь год два человека числились в составе первокурсников, а затем с той же корыстной целью, из личной заинтересованности заведующая филиалом перевела неаттестованных студентов на второй курс, - сообщили в пресс-службе суда.Действия повлекли необоснованное финансирование из республиканского бюджета на общую сумму более 230 тысяч рублей.В ходе расследования дела заведующая полностью возместила материальный ущерб, вину полностью признала.Приговором суда она признана виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения», ей назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также женщину на два года лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, предусматривающие осуществление организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.Приговор вступил в законную силу.