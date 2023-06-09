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В Бурятии на ходу загорелся грузовик

В Бурятии на ходу загорелся грузовик
Происшествия, 
В кабине ехали четверо пассажиров

Сегодня в Джидинском районе Бурятии на автодороге сгорел грузовик.

Как сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС, загорелся УАЗ «Фермер», ехавший из Петропавловки в Енхор. В 10:16 грузовик вспыхнул на автодороге Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск» в местности Каменный ключ.

К месту выехала добровольная пожарная команда сельского поселения «Белоозёрское».

На момент возгорания в кабине находилось четыре пассажира. Все они эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. Открытый огонь был ликвидирован за полчаса.

Огнём уничтожены кабина и переднее шасси.

По предварительным данным, причиной возгорания стало аварийное состояние электропроводки.

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 6 июня в Улан-Удэ у памятника «Мать Бурятия» сгорел УАЗ «буханка».

пожар

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