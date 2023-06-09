В кабине ехали четверо пассажиров
Сегодня в Джидинском районе Бурятии на автодороге сгорел грузовик.
Как сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС, загорелся УАЗ «Фермер», ехавший из Петропавловки в Енхор. В 10:16 грузовик вспыхнул на автодороге Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск» в местности Каменный ключ.
К месту выехала добровольная пожарная команда сельского поселения «Белоозёрское».
На момент возгорания в кабине находилось четыре пассажира. Все они эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. Открытый огонь был ликвидирован за полчаса.
Огнём уничтожены кабина и переднее шасси.
По предварительным данным, причиной возгорания стало аварийное состояние электропроводки.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 6 июня в Улан-Удэ у памятника «Мать Бурятия» сгорел УАЗ «буханка».
В Бурятии на ходу загорелся грузовик
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