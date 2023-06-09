В Бурятии пьяный окровавленный мужчина пытался проникнуть в детсад

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Охранник вызвал росгвардейцев



Днём 8 июня в Северобайкальске сработала кнопка тревожной сигнализации в детском саду. Прибывший наряд вневедомственной охраны Росгвардии обнаружил у калитки сильно пьяного мужчину.



Мужчина, на лице которого была кровь, сидел на земле, громко ругался и дёргал за калитку. Охранник детсада объяснил, что хулиган до этого пинал машины на парковке, а потом попытался перелезть через калитку. Однако из-за состояния алкогольного опьянения не смог этого сделать и свалился на землю. Тогда же охранник и нажал кнопку тревожной сигнализации.



Задержанный – 33-летний северобайкалец – был доставлен в отдел полиции.



- Нарушитель ранее уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. За мелкое хулиганство мужчина привлечён к административной ответственности, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

