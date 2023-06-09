В Иркутске в ДТП погиб 14-летний мотоциклист

Происшествия, Фото: Госавтоинспекция Иркутска

Юная пассажирка доставлена в больницу



Днём 8 июня в Иркутске произошло ДТП, унёсшее жизнь 14-летнего подростка, ехавшего на мотоцикле.



- Предварительно установлено, что подросток, управляя мотоциклом «Рейсер», выезжал со дворов в переулок 5-й Советский, где допустил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус». В результате происшествия 14-летний водитель скончался на месте. Пассажирка байка госпитализирована, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.



Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента. Ход и результаты проверки поставила на контроль прокуратура.



- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере безопасности дорожного движения и иных федеральных законов. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

