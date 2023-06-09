09 июня

08 июня

Популярное

В Иркутске в ДТП погиб 14-летний мотоциклист

В Иркутске в ДТП погиб 14-летний мотоциклист
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутска
Юная пассажирка доставлена в больницу

Днём 8 июня в Иркутске произошло ДТП, унёсшее жизнь 14-летнего подростка, ехавшего на мотоцикле.

- Предварительно установлено, что подросток, управляя мотоциклом «Рейсер», выезжал со дворов в переулок 5-й Советский, где допустил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус». В результате происшествия 14-летний водитель скончался на месте. Пассажирка байка госпитализирована, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента. Ход и результаты проверки поставила на контроль прокуратура.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере безопасности дорожного движения и иных федеральных законов. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
ДТП смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ двум медведям оторвали носы
В Улан-Удэ двум медведям оторвали носы
Происшествия, 09.06.2023
В городском сквере обезобразили новую скульптуру
«Иволгинский потрошитель» признался ещё в одном убийстве
«Иволгинский потрошитель» признался ещё в одном убийстве
Происшествия, 09.06.2023
Серийный убийца, орудовавший в Бурятии, отбывает пожизненное заключение
В Иркутске в ДТП погиб 14-летний мотоциклист
В Иркутске в ДТП погиб 14-летний мотоциклист
Происшествия, 09.06.2023
Юная пассажирка доставлена в больницу
В Иркутской области сгорели торговый центр и кафе
Происшествия, 09.06.2023
Огонь охватил площадь 350 квадратных метров
В Бурятии в мусорный бак выбросили неизвестно чей труп
В Бурятии в мусорный бак выбросили неизвестно чей труп
Происшествия, 09.06.2023
Местных жителей призвали увозить мёртвых животных на скотомогильники
В Бурятии на пожаре погиб мужчина
В Бурятии на пожаре погиб мужчина
Происшествия, 09.06.2023
Трагедия произошла ранним утром
В Бурятии виновника смертельного ДТП посадили на семь лет
В Бурятии виновника смертельного ДТП посадили на семь лет
Происшествия, 09.06.2023
Пьяный водитель вылетел на «встречку», уходя от полицейских
В Бурятии потушили все лесные пожары
В Бурятии потушили все лесные пожары
Происшествия, 09.06.2023
На тушении работали 96 человек
В Бурятии мальчика сбили на «зебре»
В Бурятии мальчика сбили на «зебре»
Происшествия, 09.06.2023
Его сбил водитель кроссовера
В Бурятии ранним утром произошло землетрясение
В Бурятии ранним утром произошло землетрясение
Происшествия, 09.06.2023
На этот раз тряхнуло полуостров Святой Нос
В Улан-Удэ пообещали снести горку, где ребёнку отрезало палец
В Улан-Удэ пообещали снести горку, где ребёнку отрезало палец
Происшествия, 08.06.2023
После ЧП в Железнодорожном районе начали экстренно проверять все детские площадки
В Улан-Удэ ребёнок лишился пальца, играя на горке
В Улан-Удэ ребёнок лишился пальца, играя на горке
Происшествия, 08.06.2023
Несчастный случай произошёл прямо на детской площадке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^