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В Улан-Удэ двум медведям оторвали носы

В Улан-Удэ двум медведям оторвали носы
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
В городском сквере обезобразили новую скульптуру

На днях в улан-удэнском сквере «Три медведя» на ПВЗ «поселились» трое косолапых. Речь о скульптуре из архитектурного бетона в виде мамы-медведицы и двух её детёнышей.

- Мы решили заменить прежнюю композицию на более современную. На территории уже установили новый арт-объект, который местные мастера изготовили из архитектурного бетона. Он даже может стать фотозоной для жителей, – рассказала ранее руководитель центра компетенций по вопросам городской среды Ирина Ахандаева.

Зону отдыха приводят в порядок в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Там установят новые ограждения, скамейки и урны, сделают освещение и расширят дорожки, а ещё создадут что-то вроде мини-дендропарка. В сквере высадят хвойные деревья – пихты, сосны, ели, кедры и лиственницы.

Спустя несколько дней после установки скульптура подверглась атаке вандалов. В местном паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» рассказали, что сначала носа лишился один из мишек, а вскоре – видимо, для симметрии – второй. Фото с обезображенной композицией прислали участники сообщества.

В комитете городского хозяйства «Байкал-Daily» пояснили, что сам объект ещё не сдали. Подрядчик отремонтирует скульптуру.

- Подрядная организация проводит работы по восстановлению носа. Потребуется грунтовка повреждённого участка и окраска в несколько этапов. Просим горожан бережнее относиться к общему имуществу, – отметили в КГХ.
вандалы скульптура сквер благоустройство

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