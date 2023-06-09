Трагедия произошла ранним утром
32-летний мужчина погиб на пожаре в селе Кырен Тункинского района Бурятии.
Сообщение о возгорании брусового дома пожарные получили сегодня в 5:46 утра.
- На момент прибытия боевого расчёта пожарной части дом горел изнутри, огнём также была охвачена крыша с деревянной обрешёткой. В ходе тушения внутри дома обнаружен погибший мужчина 1991 года рождения, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Огонь повредил дом на общей площади 12 кв.м.. Причина пожара устанавливается.
В Бурятии на пожаре погиб мужчина
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