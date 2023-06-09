В Бурятии на пожаре погиб мужчина

Трагедия произошла ранним утром



32-летний мужчина погиб на пожаре в селе Кырен Тункинского района Бурятии.



Сообщение о возгорании брусового дома пожарные получили сегодня в 5:46 утра.



- На момент прибытия боевого расчёта пожарной части дом горел изнутри, огнём также была охвачена крыша с деревянной обрешёткой. В ходе тушения внутри дома обнаружен погибший мужчина 1991 года рождения, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Огонь повредил дом на общей площади 12 кв.м.. Причина пожара устанавливается.

