Мужчина скончался от повреждения сонной артерии
Житель села Ломы Сретенского района Забайкальского края отправится в колонию за убийство своего безногого двоюродного брата.
Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, всё случилось в ноябре 2022 года. Братья распивали спиртное, когда поссорились. 64-летний мужчина нанёс 58-летнему брату-инвалиду несколько ударов ножом в шею.
Он повредил сонную артерию, из-за чего произошла обильная кровопотеря. Потерпевший скончался.
Суд приговорил убийцу к 14 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год.
Забайкальца посадили за убийство безногого двоюродного брата
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Несчастный случай произошёл прямо на детской площадке
К нему привело неосторожное обращение с огнём
Мужчина скончался от повреждения сонной артерии
Труп он закидал мусором
Кошелёк забыла посетительница аптеки
Наркопритон работал три месяца
Всё произошло ночью, когда мать спала
Женщина шла вдоль дороги
Подросток толкал плот с младшим братом
Ущерб превысил четыре миллиона рублей
Его обнаружили ночью во время патрулирования улиц
Водитель скрылся с места происшествия
ДТП произошло в Кабанском районе
Возвращать их пришлось через суд
Их ликвидировали в тот же день, что и обнаружили