Забайкальца посадили за убийство безногого двоюродного брата

Мужчина скончался от повреждения сонной артерии



Житель села Ломы Сретенского района Забайкальского края отправится в колонию за убийство своего безногого двоюродного брата.



Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, всё случилось в ноябре 2022 года. Братья распивали спиртное, когда поссорились. 64-летний мужчина нанёс 58-летнему брату-инвалиду несколько ударов ножом в шею.



Он повредил сонную артерию, из-за чего произошла обильная кровопотеря. Потерпевший скончался.



Суд приговорил убийцу к 14 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год.

