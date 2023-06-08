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Забайкальца посадили за убийство безногого двоюродного брата

Забайкальца посадили за убийство безногого двоюродного брата
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина скончался от повреждения сонной артерии

Житель села Ломы Сретенского района Забайкальского края отправится в колонию за убийство своего безногого двоюродного брата.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, всё случилось в ноябре 2022 года. Братья распивали спиртное, когда поссорились. 64-летний мужчина нанёс 58-летнему брату-инвалиду несколько ударов ножом в шею.

Он повредил сонную артерию, из-за чего произошла обильная кровопотеря. Потерпевший скончался.

Суд приговорил убийцу к 14 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год. 
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