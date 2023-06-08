В Бурятии пожар уничтожил надворные постройки и иномарку

К нему привело неосторожное обращение с огнём
Возгорание произошло вечером 7 июня в Бичурском районе Бурятии. В селе Малый Куналей вспыхнули надворные постройки. Сообщение об этом поступило в пожарно-спасательную службу.
В населённый пункт отправились сотрудники пожарной части № 35 15-го Бичурского отряда ГПС Бурятии. Когда они прибыли на место, пламя уже уничтожило гараж, стайку и уличный туалет и охватило кровлю и наружные стены бани. Кроме того, сгорел автомобиль «Тойота Корона», стоявший в гараже.
На тушение ушло 45 минут. Жилой дом удалось отстоять. Очаг возгорания был в туалете. По предварительным данным, к нему привело неосторожное обращение с огнём, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
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Происшествия, Фото:
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