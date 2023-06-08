Три лесных пожара потушили в Бурятии

Накануне, 7 июня, в Бурятии обнаружили три лесных пожара – в Иволгинском, Муйском и Прибайкальском районах.
В Иволгинском и Муйском районах пожары возникли из-за неосторожного обращения людей с огнём. Причиной возгорания в Прибайкальском районе стала сухая гроза. Общая площадь, пройденная огнём, составила 40,75 га.
Как сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства, все эти три пожара потушены. Сейчас ведутся работы по тушению локализованного очага, возникшего ранее из-за сухой грозы в Баргузинском районе.
В республике действует особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы, порубочных остатков запрещено. Запрещено бросать горящие спички, окурки, золу, употреблять пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить и пользоваться открытым огнём. Доступ в лес ограничен.