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Три лесных пожара потушили в Бурятии

Три лесных пожара потушили в Бурятии
Происшествия,  Фото:пожар в Прибайкальском районе
Их ликвидировали в тот же день, что и обнаружили

Накануне, 7 июня, в Бурятии обнаружили три лесных пожара – в Иволгинском, Муйском и Прибайкальском районах.

В Иволгинском и Муйском районах пожары возникли из-за неосторожного обращения людей с огнём. Причиной возгорания в Прибайкальском районе стала сухая гроза. Общая площадь, пройденная огнём, составила 40,75 га.


Как сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства, все эти три пожара потушены. Сейчас ведутся работы по тушению локализованного очага, возникшего ранее из-за сухой грозы в Баргузинском районе.

В республике действует особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы, порубочных остатков запрещено. Запрещено бросать горящие спички, окурки, золу, употреблять пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить и пользоваться открытым огнём. Доступ в лес ограничен. 
лесные пожары

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