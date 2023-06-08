08 июня

07 июня

Популярное

Ещё один житель Бурятии попал на деньги из-за вибромассажной накидки

Ещё один житель Бурятии попал на деньги из-за вибромассажной накидки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Возвращать их пришлось через суд

Житель Селенгинского района стал Бурятии жертвой недобросовестных продавцов вибромассажных накидок. Сотрудники республиканского управления Роспотребнадзора помогли ему отсудить немалую сумму у московской компании, у которой он и приобрёл товар. Соответствующий иск в интересах покупателя Гусиноозёрский городской суд рассмотрел на минувшей неделе, 30 мая.

- В рамках судебного разбирательства стороны заключили мировое соглашение, – сообщили в надзорном ведомстве.

В итоге потребителю вернули 193 тысячи 683 рубля. Это деньги, которые он отдал за девайс плюс проценты по кредиту и компенсация морального вреда.

Ещё в сентябре в Бурятии активизировались неизвестные, которые наживались на наших земляках, в основном – пожилых и с ограниченными возможностями. Люди приобретали у них дорогостоящие вибромассажные накидки на кресла. Однако зачастую до потребителей не доводили полную и достоверную информацию о товаре, вводя их в заблуждение.

Позже выяснялось, что покупатели не могут пользоваться накидками из-за состояния здоровья – многим эти устройства не подходили по медицинским показаниям. Вернуть свои деньги им удалось только через суд после вмешательства Роспотребнадзора.

Жителей республики призывают не делать необдуманные покупки. Сначала следует изучить отзывы о товаре и проконсультироваться со специалистами, близкими и друзьями.
Роспотребнадзор деньги суд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Читинец зарубил топором мужчину
Читинец зарубил топором мужчину
Происшествия, 08.06.2023
Убийцу отправили за решётку 
В посёлке в Бурятии едва не сгорел жилой дом
В посёлке в Бурятии едва не сгорел жилой дом
Происшествия, 07.06.2023
К пожару привело короткое замыкание на веранде
В пригороде Иркутска сгорели нежилое здание и гараж
Происшествия, 07.06.2023
Пожар действовал на площади 180 квадратных метров
В Чите в суд ушло дело о контрабанде леса на 300 млн
В Чите в суд ушло дело о контрабанде леса на 300 млн
Происшествия, 07.06.2023
Перед судом предстанут четверо человек  
В Улан-Удэ камера сняла момент наезда на пешехода
В Улан-Удэ камера сняла момент наезда на пешехода
Происшествия, 07.06.2023
Мужчина едва не перелетел через крышу машины
«Слюни текли из пасти»: На ребёнка в пригороде Улан-Удэ набросилась собака
«Слюни текли из пасти»: На ребёнка в пригороде Улан-Удэ набросилась собака
Происшествия, 07.06.2023
Она напала на девятилетнюю девочку прямо со спины и повалила на землю

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^