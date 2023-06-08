Возвращать их пришлось через суд
Житель Селенгинского района стал Бурятии жертвой недобросовестных продавцов вибромассажных накидок. Сотрудники республиканского управления Роспотребнадзора помогли ему отсудить немалую сумму у московской компании, у которой он и приобрёл товар. Соответствующий иск в интересах покупателя Гусиноозёрский городской суд рассмотрел на минувшей неделе, 30 мая.
- В рамках судебного разбирательства стороны заключили мировое соглашение, – сообщили в надзорном ведомстве.
В итоге потребителю вернули 193 тысячи 683 рубля. Это деньги, которые он отдал за девайс плюс проценты по кредиту и компенсация морального вреда.
Ещё в сентябре в Бурятии активизировались неизвестные, которые наживались на наших земляках, в основном – пожилых и с ограниченными возможностями. Люди приобретали у них дорогостоящие вибромассажные накидки на кресла. Однако зачастую до потребителей не доводили полную и достоверную информацию о товаре, вводя их в заблуждение.
Позже выяснялось, что покупатели не могут пользоваться накидками из-за состояния здоровья – многим эти устройства не подходили по медицинским показаниям. Вернуть свои деньги им удалось только через суд после вмешательства Роспотребнадзора.
Жителей республики призывают не делать необдуманные покупки. Сначала следует изучить отзывы о товаре и проконсультироваться со специалистами, близкими и друзьями.
Ещё один житель Бурятии попал на деньги из-за вибромассажной накидки
Происшествия, Фото:
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