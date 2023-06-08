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Читинец зарубил топором мужчину

Читинец зарубил топором мужчину
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Убийцу отправили за решётку

36-летний житель Читы признан виновным в убийстве.

Как установлено следствием и судом, в ночь на 21 марта в садоводческом товариществе, расположенном в Центральном районе Читы, он распивал спиртное с 62-летним мужчиной. Между ними произошла ссора, во время которой подсудимый дважды ударил топором собутыльника, который от полученных ранений скончался на месте.

Читинца приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Кроме того, судом взыскан моральный вред в сумме 1 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю. 
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