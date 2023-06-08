Читинец зарубил топором мужчину

Убийцу отправили за решётку



36-летний житель Читы признан виновным в убийстве.



Как установлено следствием и судом, в ночь на 21 марта в садоводческом товариществе, расположенном в Центральном районе Читы, он распивал спиртное с 62-летним мужчиной. Между ними произошла ссора, во время которой подсудимый дважды ударил топором собутыльника, который от полученных ранений скончался на месте.



Читинца приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Кроме того, судом взыскан моральный вред в сумме 1 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

