Убийцу отправили за решётку
36-летний житель Читы признан виновным в убийстве.
Как установлено следствием и судом, в ночь на 21 марта в садоводческом товариществе, расположенном в Центральном районе Читы, он распивал спиртное с 62-летним мужчиной. Между ними произошла ссора, во время которой подсудимый дважды ударил топором собутыльника, который от полученных ранений скончался на месте.
Читинца приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Кроме того, судом взыскан моральный вред в сумме 1 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
Читинец зарубил топором мужчину
Происшествия, Фото:
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