В Улан-Удэ образовалась огромная яма из-за прорыва трубы

Инцидент произошёл на улице Мокрова
7 июня в Улан-Удэ прорвало трубу на улице Мокрова. Из-за этого обвалился асфальт и образовалась огромная яма. Видео с места событий опубликовали в Telegram-канале «Республика».
По словам очевидцев под угрозой смыва оказался фруктовый киоск.
В комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ «Байкал-Daily» сообщили, что на данный момент утечка устранена.
- Последствия будут устранены сотрудниками ПАО «ТГК-14» до конца недели, - уточнили в комитете.
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