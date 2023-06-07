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В Улан-Удэ образовалась огромная яма из-за прорыва трубы

В Улан-Удэ образовалась огромная яма из-за прорыва трубы
Происшествия,  Фото:t.me/region_bur
Инцидент произошёл на улице Мокрова

7 июня в Улан-Удэ прорвало трубу на улице Мокрова. Из-за этого обвалился асфальт и образовалась огромная яма. Видео с места событий опубликовали в Telegram-канале «Республика».

По словам очевидцев под угрозой смыва оказался фруктовый киоск.


В комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ «Байкал-Daily» сообщили, что на данный момент утечка устранена.

- Последствия будут устранены сотрудниками ПАО «ТГК-14» до конца недели, - уточнили в комитете.

коммунальная авария

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