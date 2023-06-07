В Улан-Удэ образовалась огромная яма из-за прорыва трубы





7 июня в Улан-Удэ прорвало трубу на улице Мокрова. Из-за этого обвалился асфальт и образовалась огромная яма. Видео с места событий опубликовали в Telegram-канале «Республика».По словам очевидцев под угрозой смыва оказался фруктовый киоск.В комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ «Байкал-Daily» сообщили, что на данный момент утечка устранена.- Последствия будут устранены сотрудниками ПАО «ТГК-14» до конца недели, - уточнили в комитете.