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В посёлке в Бурятии едва не сгорел жилой дом

В посёлке в Бурятии едва не сгорел жилой дом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
К пожару привело короткое замыкание на веранде

Возгорание произошло днём 6 июня в Кабанском районе Бурятии. Сообщение о нём поступило в 16:34. В посёлке Борки вспыхнул двухквартирный одноэтажный дом. Туда сразу отправились сотрудники пожарной части № 25 2-го Кабанского отряда ГПС Бурятии и добровольцы из сельского поселения «Твороговское».

Когда пожарные прибыли на место, пламя уже охватило крышу с верандой и одну из квартир, но не успело перекинуться на соседнюю. На тушение ушло около часа.

В результате огонь повредил квартиру и полностью уничтожил покрытие крыши и веранду на общей площади в 97 с половиной квадратных метров. При пожаре никто не пострадал. Предварительная причина уже известна – короткое замыкание электропроводки на веранде, рассказали в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС

пожар

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