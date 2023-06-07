В посёлке в Бурятии едва не сгорел жилой дом

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

К пожару привело короткое замыкание на веранде



Возгорание произошло днём 6 июня в Кабанском районе Бурятии. Сообщение о нём поступило в 16:34. В посёлке Борки вспыхнул двухквартирный одноэтажный дом. Туда сразу отправились сотрудники пожарной части № 25 2-го Кабанского отряда ГПС Бурятии и добровольцы из сельского поселения «Твороговское».



Когда пожарные прибыли на место, пламя уже охватило крышу с верандой и одну из квартир, но не успело перекинуться на соседнюю. На тушение ушло около часа.



В результате огонь повредил квартиру и полностью уничтожил покрытие крыши и веранду на общей площади в 97 с половиной квадратных метров. При пожаре никто не пострадал. Предварительная причина уже известна – короткое замыкание электропроводки на веранде, рассказали в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС



