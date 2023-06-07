К пожару привело короткое замыкание на веранде
Возгорание произошло днём 6 июня в Кабанском районе Бурятии. Сообщение о нём поступило в 16:34. В посёлке Борки вспыхнул двухквартирный одноэтажный дом. Туда сразу отправились сотрудники пожарной части № 25 2-го Кабанского отряда ГПС Бурятии и добровольцы из сельского поселения «Твороговское».
Когда пожарные прибыли на место, пламя уже охватило крышу с верандой и одну из квартир, но не успело перекинуться на соседнюю. На тушение ушло около часа.
В результате огонь повредил квартиру и полностью уничтожил покрытие крыши и веранду на общей площади в 97 с половиной квадратных метров. При пожаре никто не пострадал. Предварительная причина уже известна – короткое замыкание электропроводки на веранде, рассказали в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС
В посёлке в Бурятии едва не сгорел жилой дом
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пожар действовал на площади 180 квадратных метров
Подросток находится в больнице
Медики осмотрели четырёх человек
Следователи проводят проверку
Она ушла из дома и не вернулась
Перед судом предстанут четверо человек
Нападавшего спугнули голоса людей
Мужчина едва не перелетел через крышу машины
Мужчина был пьян
Она напала на девятилетнюю девочку прямо со спины и повалила на землю
Полиция проводит проверку
Труп мужчины выловили в Селенге более месяца назад
Хозяева тайги все чаще появляются возле населённых пунктов
ДТП произошло в марте 2023 года
Виновник пожара устанавливается