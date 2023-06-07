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В Улан-Удэ рабочие откопали человеческий череп

В Улан-Удэ рабочие откопали человеческий череп
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Следователи проводят проверку

Накануне, 6 июня, на улице Гастелло в Улан-Удэ рабочие при проведении земляных работ обнаружили человеческий череп. О жуткой находке сообщили в паблике «Весь Улан-Удэ».

В пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что по данному факту проводится проверка. Череп направлен на судебно-медицинскую экспертизу.

В следственном управлении уточнили, что на черепе видимых повреждений не обнаружено. Рядом с ним также было несколько фрагментов костей, а вот кому они принадлежат – человеку или животному, установит экспертиза. Будет ли возможность взять ДНК, пока сложно сказать, поскольку это зависит от сроков давности находки.

Также рядом находились фрагменты обуви. Предположительно, это подошва кирзовых сапог. Кому она принадлежит, тоже сложно сказать; возможно, совершенно другому человеку и отношения к находке не имеет.

Работы проводил МУП «Водоканал». На этом участке ковшом копали на глубину от полутора до четырёх метров. С какой глубины подняли останки, пока неизвестно. 
останки

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